Η επική αντίδραση του IShowSpeed στο τελικό του Champions League που συζητήθηκε (vid)

Δείτε την viral αντίδραση του YouTuber IShowSpeed στο τελικό του Champions League, όταν ο Khabib Nurmagomedov αρνήθηκε τη χειραψία με την παρουσιάστρια Kate Abdo.

Κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Inter Milan στις 1 Ιουνίου στο Allianz Arena του Μονάχου, μια ιδιαίτερη στιγμή τράβηξε τα βλέμματα των τηλεθεατών. Ο Khabib Nurmagomedov, πρώην πρωταθλητής UFC, εμφανίστηκε ως ειδικός καλεσμένος και κατά την παρουσίασή του αρνήθηκε ευγενικά να σφίξει το χέρι της παρουσιάστριας Kate Abdo.

Η άρνηση του Khabib προκύπτει από θρησκευτικές πεποιθήσεις του Ισλάμ, το οποίο απαγορεύει σε άνδρες να αγγίζουν γυναίκες που δεν είναι συγγενείς. Αντί για χειραψία, ο Khabib έβαλε το χέρι του στην καρδιά του, ένα σεβαστό χαιρετισμό στην κουλτούρα του.

Ο δημοφιλής YouTuber IShowSpeed, που βρισκόταν κοντά στη σκηνή, εξέφρασε με έκπληξη την αντίδρασή του στην αμήχανη στιγμή, με έκφραση σοκ και τη γλώσσα έξω, την οποία πολλοί χρήστες στα social media σχολίασαν και μοιράστηκαν ευρέως. Το βίντεο της αντίδρασής του έγινε viral στο X (πρώην Twitter).

Η Kate Abdo αποσύρθηκε ευγενικά όταν ο Khabib τράβηξε το χέρι του και τον καλωσόρισε στην εκπομπή με σεβασμό. Η ανταλλαγή αυτή έγινε δεκτή θετικά, με πολλούς να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τον τρόπο που χειρίστηκαν την κατάσταση και τόνισαν τη σημασία του σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών.

Speed was standing right next to Khabib when he went viral for refusing to shake hands with a female host



Check out Speed’s reaction 😂

pic.twitter.com/MSzzGXZZmP