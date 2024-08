H Πολωνή σπρίντερ Ewa Swoboda προκάλεσε τον IShowSpeed σε αγώνα 100 μέτρων (vid)

Η Πολωνή σπρίντερ, Ewa Swoboda, η οποία έγινε viral κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, προκάλεσε τον IShowSpeed σε αγώνα 100 μέτρων.

Ο IShowSpeed, ο διάσημος Youtuber που είναι γνωστός για τα άγρια ακροβατικά του και την ακλόνητη αυτοπεποίθησή του, πέταξε το γάντι στην Ολυμπιονίκη Ewa Swoboda, για έναν αγώνα 100 μέτρων που έχει κάνει τους οπαδούς να βουίζουν από ενθουσιασμό. Ο Speed, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Darren Jason Watkins Jr., έχει περισσότερους από 27 εκατομμύρια συνδρομητές και ποτέ δεν ντράπηκε για τις αθλητικές του ικανότητες. Μάλιστα, έχει ισχυριστεί ότι δεν έχει νικηθεί ποτέ σε αγώνα. Αλλά τώρα, ο Swoboda είναι πρόθυμη να αμφισβητήσει αυτό τον ισχυρισμό.

Polish sprinter Ewa Swoboda has accepted IShowSpeed’s challenge to race.



The two will go head-to-head on August 24. pic.twitter.com/Tbo2x8D8rf August 7, 2024

Η Ewa Swoboda δεν είναι από εκείνες που υποχωρούν από μια πρόκληση. Μετά τους ισχυρισμούς του Speed, η Swoboda απάντησε με μια παιχνιδιάρικη αλλά αποφασιστική προσφορά να τον ανταγωνιστεί, προτείνοντας ότι αν ο Speed έρθει στην Πολωνία, θα μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν το λογαριασμό στα 100 μέτρα σε έναν ραδιοφωνικό διαγωνισμό του RMF FM. Η Swoboda, η οποία έχασε οριακά μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά παραμένει βασική διεκδικήτρια στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρων, έχει ατομικό ρεκόρ 10,94 δευτερόλεπτα στα 100 μέτρα - μόλις μισό δευτερόλεπτο μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών.

🚨| NEW: Polish Olympic runner Ewa Swoboda has challenged Speed to a race and invited him to compete against her in Poland on August 24 👀 pic.twitter.com/4vBsuiRz6e August 6, 2024

Παρά το τρομακτικό έργο να αγωνιστεί απέναντι σε μια σπρίντερ ολυμπιακού επιπέδου, ο Speed δεν έχει δείξει σημάδια δισταγμού. Με τυπικό τρόπο, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της Swoboda μοιράζοντας ένα screenshot της σελίδας του στο Instagram με τη λεζάντα: «Είμαι έτοιμος». Αυτή η τολμηρή δήλωση έχει αυξήσει την προσμονή γύρω από την πιθανή αναμέτρηση.

Η προθυμία του Speed να τα βάλει με τη Swoboda δεν είναι μόνο για το θεαθήναι. Νωρίτερα φέτος, έτρεξε και νίκησε ταχύτερο παίκτη μιας επαγγελματικής νορβηγικής ομάδας ποδοσφαίρου, κερδίζοντας μια θέση στο ρόστερ.