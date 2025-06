«Bring Her Back»: Το μυστικό πίσω από τις ανατριχιαστικές σκηνές του θρίλερ της χρονιάς (vid)

Η ταινία τρόμου «Bring Her Back» προκάλεσε λιποθυμίες και εμετούς στους θεατές λόγω των ανατριχιαστικών σκηνών.

Το «Bring Her Back» έχει χαρακτηριστεί η «πιο τρομακτική ταινία» της χρονιάς. Η ταινία των Αυστραλών Danny and Michael Philippou, ακολουθεί δύο αδέρφια που βρίσκονται παγιδευμένα σε μια αποκρυφιστική τελετουργία από τη θετή τους μητέρα.

Κατά την διάρκεια προβολής της ταινίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι θεατές ισχυρίστηκαν ότι οι αγχωτικές σκηνές τους προκάλεσαν ναυτία. Σε μια σοκαριστική σκηνή, ο προβληματικός Ollie, τον οποίο υποδύεται ο 12χρονος Jonah Wren Phillips, δέχεται ένα φρούτο που του προσφέρει στην άκρη ενός μεγάλου μαχαιριού, ο θετός αδερφός του, Andy.

Όταν ο Andy γυρίζει την πλάτη του, ο Ollie αρχίζει να ροκανίζει αδηφάγα το μαχαίρι για να χορτάσει ένα δαιμονικό πνεύμα μέσα του. Καθώς μασάει την κοφτερή σαν ξυράφι λεπίδα, αίμα αρχίζει να αναβλύζει παντού και τα δόντια του αρχίζουν να σπάνε και να αποκολλώνται.

Σε μια άλλη σκηνή, ο δαίμονας καταλαμβάνει εντελώς το σώμα του Ollie, ο οποίος αρχίζει να τρώει ότι βλέπει, συμπεριλαμβανομένης της άκρης ενός ξύλινου τραπεζιού που αμέσως θρυμματίζεται και αρχίζει να σκίζει το πρόσωπο του παιδιού.

Εξηγώντας τα μυστικά πίσω από και τις δύο φρικιαστικές σκηνές, ο σχεδιαστής προσθετικών εφέ Larry Van Duynhoven δήλωσε στο Variety ότι χρησιμοποίησαν ένα σετ προσθετικών δοντιών και πρόσθεσαν λίγη σοκολάτα στο τραπέζι των σκηνικών που έφαγε ο Ollie.

«Οι οδοντοστοιχίες βοήθησαν στην προστασία των δοντιών και του στόματός του», είπε ο Van Duynhoven και πρόσθεσε: «Ο οδοντοτεχνίτης σχεδίασε μερικά δόντια που έσπασαν στις οδοντοστοιχίες».

Ο Phillips που υποδύεται τον Ollie πρόσθεσε: «Είπαν ότι έβαλαν λίγη σοκολάτα μέσα. Δεν την ένιωσα γεύση επειδή είχα αίμα στο στόμα μου. Είχε περισσότερο υφή επειδή την είχαν κάνει κούφια, οπότε ήταν πραγματικά τραγανή».

Ο σκηνοθέτης Danny Philippou δήλωσε στο Polygon: «Όλο το τραπέζι ήταν στρωμένο με σοκολάτα, οπότε την απόλαυσε. Την έτρωγε ακόμα και ανάμεσα στις λήψεις».

Για την εκπληκτική σκηνή με το μαχαίρι, χρησιμοποιήθηκε ένα λαστιχένιο στήριγμα όταν ήταν παρών ο Phillips και στη συνέχεια ένα κεφάλι μαριονέτας όποτε χρειάζονταν να χρησιμοποιήσουν μια πραγματική λεπίδα.

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε: «Είχαμε ένα αντίγραφο του κεφαλιού του Ollie, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πραγματικό μαχαίρι σε αυτό το ψεύτικο κεφάλι και να του σκίσουμε το χείλος».

I wasn’t the biggest fan of Talk to Me, so I went into this with mild expectations. That said, this is one of the most chilling, disturbing, fucked up films I’ve seen in a long time. I almost feel guilty praising it but it’s one of the decade’s best horrors #BringHerBack



9/10 pic.twitter.com/O1fiOn7lzN