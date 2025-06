«Ξύπνησε» ξανά η Αίτνα: Τουρίστες έτρεχαν πανικόβλητοι και άλλοι φωτογράφιζαν την τέφρα! (vid)

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Σικελία, καθώς το ηφαίστειο της Αίτνας παρουσιάζει νέα, έντονη δραστηριότητα. Από το βράδυ της Κυριακής (1/6), ο νοτιοανατολικός κρατήρας εκτοξεύει λάβα και τέφρα, με αποτέλεσμα πολλοί τουρίστες να απομακρυνθούν έντρομοι από την περιοχή.

Το Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) κατέγραψε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων. Οι εκρήξεις χαρακτηρίζονται έντονες αλλά χωρίς καταστροφικά αποτελέσματα, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ροές λάβας έχουν παρατηρηθεί στην Κοιλάδα του Bove, ενώ λεπτή τέφρα έχει καλύψει την περιοχή Piano Vetore. Το νέφος τέφρας κινείται προς τη δυτική και νοτιοδυτική πλευρά του ηφαιστείου, χωρίς να έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

🚨 #BREAKING: MOUNT ETNA ERUPTS AGAIN



Italy’s 🌍 most active volcano, Mount Etna, has started erupting—spewing 🌋 lava and 🌫️ ash high into the sky.

Authorities 🚨 are closely monitoring the situation. No reports of injuries so far.#MountEtna #Volcano #Italy #Europe… pic.twitter.com/jehbYzaL51