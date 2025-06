Η πιο καθαρή φωτογραφία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού που τράβηξε… απλός χρήστης: Το Reddit υποκλίνεται

Χρήστης του Reddit τράβηξε τη πιο καθαρή εικόνα του ISS εν ώρα πτήσης! Δες πώς το κατάφερε και γιατί εντυπωσίασε όλο το διαδίκτυο.

Ένας ερασιτέχνης φωτογράφος κατάφερε το ακατόρθωτο: τράβηξε την πιο εντυπωσιακή και καθαρή εικόνα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) εν ώρα πτήσης, προκαλώντας ενθουσιασμό σε Reddit και social media. Το πιο απίστευτο; Το έκανε με χειροκίνητη παρακολούθηση!

Η φωτογραφία που «γκρέμισε» το Reddit

Όταν ο χρήστης @Correct_Presence_936 δημοσίευσε την εικόνα του ISS στο Reddit γράφοντας «I Captured the ISS During the Day; My Sharpest Image to Date», δεν φανταζόταν την απήχηση που θα είχε.

Η εικόνα είναι απίστευτα καθαρή, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς ο ISS κινείται με ταχύτητα 28.000 χλμ/ώρα (!) σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι χρήστες του Reddit εντυπωσιάστηκαν, όχι μόνο για την ποιότητα της εικόνας, αλλά επειδή το κατάφερε με χειροκίνητη παρακολούθηση μέσω τηλεσκοπίου!

Πόσο γρήγορα κινείται ο ISS;

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κάνει 16 πλήρεις περιστροφές γύρω από τη Γη μέσα σε 24 ώρες, διανύοντας:

420 χλμ. ύψος τροχιάς

28.000 χλμ/ώρα

16 ανατολές και 16 ηλιοβασιλέματα κάθε μέρα!

Τι περιλαμβάνει ο ISS;

Σύμφωνα με τη NASA, στο εσωτερικό του ISS υπάρχουν:

6 υπνοδωμάτια

2 τουαλέτες

Ένα πλήρες γυμναστήριο

Παράθυρο με θέα 360 μοιρών προς το διάστημα

Γιατί δεν «πέφτει» ποτέ στη Γη;

Παρόλο που ο ISS είναι σε ελεύθερη πτώση, η ταχύτητά του είναι τόσο μεγάλη που… συνεχώς αποφεύγει να συγκρουστεί με τη Γη. Όπως εξηγεί το Space.com, αυτό είναι αποτέλεσμα της τέλειας ισορροπίας ύψους, βαρύτητας και ταχύτητας – ή αλλιώς: φυσική στην πράξη.