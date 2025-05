Παράσταση-σκάνδαλο σε καθεδρικό ναό της Γερμανίας: Χόρευαν ημίγυμνοι κρατώντας νεκρά κοτόπουλα (vid)

Έντονη κατακραυγή προκάλεσε θεατρική performance μέσα σε καθολικό καθεδρικό ναό στη Γερμανία, όπου παρουσιάστηκαν ωμά, ξεπουπουλιασμένα κοτόπουλα με πάνες, μπροστά στον πρόεδρο της χώρας και τον αρχιεπίσκοπο της περιοχής.

Μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Westphalia Side Story», η οποία παρουσιάστηκε στις 15 Μαΐου στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 1.250 χρόνια από την ίδρυση της Βεστφαλίας, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία.

Η παράσταση, που έλαβε χώρα εντός του καθολικού καθεδρικού ναού του Πάντερμπορν, περιλάμβανε δύο άνδρες χωρίς μπλούζες και μία γυναίκα να τραγουδούν το τραγούδι «Fleisch ist Fleisch» (Το κρέας είναι κρέας), παρωδία του γνωστού τραγουδιού των Opus «Live is Life». Κρατούσαν δρεπάνια και χόρευαν με νεκρά κοτόπουλα τυλιγμένα σε πάνες, μπροστά από την Αγία Τράπεζα.

Το γεγονός προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση, κυρίως επειδή στο κοινό βρισκόταν ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ καθώς και ο νέος Αρχιεπίσκοπος του Πάντερμπορν, Ούντο Μπεντς.

Παρότι δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το προεδρικό γραφείο, η εκκλησία και οι δημοτικές αρχές αναγκάστηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας ότι η παράσταση "πλήγωσε τα θρησκευτικά αισθήματα" των πιστών.

Half-naked dancers perform with chickens in diapers in Paderborn Cathedral ✝️



🟥 At the opening of Westphalia's 275th anniversary, half-naked dancers performed in Paderborn Cathedral with gutted chickens in diapers, while the song “Meat is Meat” played in the background.



⛪️… pic.twitter.com/TYAZNutjqS