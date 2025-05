Εμπορία παιδιών: Πούλησε την 6χρονη κόρη της για 275 δολάρια για τα μάτια και το δέρμα της

Η μητέρα της εξαφανισμένης Joshlin Smith καταδικάστηκε σε ισόβια για απαγωγή και εμπορία του παιδιού της στη Νότια Αφρική. Η έρευνα συνεχίζεται.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της εξαφάνισης της 6χρονης Joshlin Smith στη Νότια Αφρική, με την μητέρα της και δύο συγκατηγορούμενους να καταδικάζονται σε ισόβια κάθειρξη για εμπορία ανθρώπων και απαγωγή.

Η μικρή Joshlin εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από την περιοχή Saldanha Bay, κοντά στο Κέιπ Τάουν. Παρά τις εντατικές έρευνες, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση και οργή.

Η μητέρα της Joshlin, Racquel 'Kelly' Smith, ο σύντροφός της Jacquen Appollis και ο φίλος τους Steveno van Rhyn οδηγήθηκαν σε δίκη με την κατηγορία ότι πώλησαν το παιδί σε έναν τύπο που το ήθελε για «τα μάτια και το δέρμα του».

Heinous act!!

A mother who sold her six-year-old daughter to a 'healer' for just £800 has been jailed for life in South Africa. Little Joshlin Smith, disappeared last February outside her home.

Sentenced to life imprisonment for human trafficking charge---crowd hooting! pic.twitter.com/XFvDNS9hpN