Boots Only Summer: Γιατί όλοι κυκλοφορούν με ποδοσφαιρικά παπούτσια εκτός γηπέδου (vid)

Ξέχνα τις κλασσικές καλοκαιρινές τάσεις: η νέα μόδα που κατακτά TikTok και Instagram είναι τα... ποδοσφαιρικά παπούτσια! Ναι, καλά διάβασες. Το #BootsOnlySummer ξεκίνησε ως πρόκληση και εξελίχθηκε σε fashion statement.

Η εποχή των ποδοσφαιρικών φανελών φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς τα ποδοσφαιρικά παπούτσια κάνουν δυναμική είσοδο στο street style. Η νέα τάση «boots only summer» ενθαρρύνει τον κόσμο να φορά τις τάπες του, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στην καθημερινότητά του - από καφέδες μέχρι βόλτες στην πόλη.

Η διάσημη τραγουδίστρια Rosalia απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης φορώντας ποδοσφαιρικά παπούτσια, καθ' οδόν προς το Met Gala, επιβεβαιώνοντας πως η τάση έχει φτάσει σε επίπεδο high fashion.

why was rosalía wearing football boots... pic.twitter.com/SnlBUxAZBc

O TikToker @madmaxx1 ήταν ο πρώτος που ανάρτησε βίντεο με το hashtag #BootsOnlySummer στις 25 Απριλίου, κάνοντας "fit check" Με τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Το βίντεο του ξεπέρασε τις 210.000 προβολές. Η επιρροή ήταν άμεση: Ο Noah Beck ανάρτησε λίγες μέρες αργότερα βίντεο όπου έδειχνε τις τάπες του ενώ έπινε τσάι μάτσα, σημειώνοντας «Τώρα αυτή είναι μία τάση που μπορώ να υποστηρίξω». Αυτό το βίντεο ξεπέρασε τα 1,8 εκατ. views.

Αρχικά ξεκίνησε απ' το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σύντομα διέσχισε τον Ατλαντικό. Βίντεο από TikTokers στις ΗΠΑ δείχνουν ομάδες φίλων να κυκλοφορούν με ποδοσφαιρικά παπούτσια στους δρόμους, δηλώνοντας πως «το boots only summer έφτασε στην Αμερική». Η δημιουργός @elannasmithhh συνδύασε τις τάπες της με μαύρο τοπ και τζιν σορτς - αποδεικνύοντας ότι η νέα τάση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στυλ.

Η εταιρεία UnoZero, που κατασκευάζει ποδοσφαιρικά παπούτσια, προειδοποιεί: οι τάπες είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για χρήση σε γήπεδα με χόρτο η χλοοτάπητα. Το περπάτημα σε άσφαλτο ή μπετόν μπορεί να φθείρει τα καρφιά, να προκαλέσει φουσκάλες ή να καταστρέψει τη σταθερότητα του παπουτσιού.

Η Adidas παρακολουθεί τις εξελίξεις και φαίνεται να ανταποκρίνεται στην τάση λανσάροντας το νέο μοντέλο F50 Adiframe, που διαθέτει ειδική προστασία για τα καρφιά από κάτω, καθιστώντας τα παπούτσια κατάλληλα για χρήση και εκτός γηπέδου, όπως αποκάλυψε το House of Heat.

adidas introduces the F50 Adiframe, a soccer cleat that can be worn casually off the pitch pic.twitter.com/2qMgIXGiNe