Νεκρός 19χρονος μετά από επικίνδυνο challenge στην Ν.Ζηλανδία: Τι είναι η πρόκληση «run-it-straight» (vid)

Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμμετοχή του σε επικίνδυνη πρόκληση εμπνευσμένη από το ράγκμπι.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 19χρονος στην Νέα Ζηλανδία, ο οποίος συμμετείχε σε μια επικίνδυνη πρόκληση, εμπνευσμένη από το ράγκμπι. Πρόκειται για μια μετωπική σύγκρουση με μεγάλη ταχύτητα, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία.

Η «πρόκληση run-it-straight» έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο και προσελκύει τεράστια πλήθη στη Νέα Ζηλανδία και τη γειτονική Αυστραλία, τα οποία έρχονται για να παρακολουθήσουν τους διαγωνιζόμενους να επιτίθενται ο ένας στον άλλον χωρίς καμία προστασία.

Ο 19χρονος πέθανε το βράδυ της Δευτέρας (26/5) από «σοβαρό τραύμα στο κεφάλι» που υπέστη ενώ έπαιζε με φίλους το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Το παιχνίδι βασιζόταν σε μια τάση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονται σε συγκρούσεις χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό», δήλωσε ο επιθεωρητής Ρος Γκράνθαμ.

«Προτρέπουμε όποιον σκέφτεται να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο να λάβει υπόψη τους σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια και τους τραυματισμούς», πρόσθεσε.

