Το ηφαίστειο Κιλαουέα «ξύπνησε» ξανά: Λάβα εκτινάχθηκε στα 300 μέτρα στη Χαβάη (vid)

Θεαματικές – αλλά και ανησυχητικές – εικόνες κατέγραψαν επισκέπτες και επιστήμονες στη Χαβάη, όπου το ηφαίστειο Κιλαουέα ενεργοποιήθηκε ξανά, εκτοξεύοντας σιντριβάνια λάβας σχεδόν στο ύψος του Πύργου του Άιφελ.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη άρχισε να εκρήγνυται ξανά την Κυριακή (25/5), προσφέροντας εντυπωσιακά – και δυνητικά επικίνδυνα – φαινόμενα. Σιντριβάνια λάβας εκτινάχθηκαν σε ύψος έως 300 μέτρων, προκαλώντας δέος σε κατοίκους και τουρίστες.

Το εντυπωσιακό αυτό ύψος είναι μόλις 12 μέτρα μικρότερο από το ύψος του Πύργου του Άιφελ.

This evening, Kilauea had its most powerful eruption since the current series began last December.



I debated whether to go see it. On the drive up, I almost turned around three times because it was raining. Even after entering the park, I came close to heading back. But in… pic.twitter.com/8u80Qsrp23