Από το PS5 ήταν οι εικόνες στο δεύτερο trailer του GTA 6

Το δεύτερο trailer του GTA 6 είχε υλικό που γράφτηκε στο PS5!

Η Rockstar Games επιβεβαίωσε ότι το δεύτερο τρέιλερ του GTA 6, που δημοσιεύτηκε στις 6 Μαΐου 2025, δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με υλικό από το PS5, συνδυάζοντας υλικό από το gameplay και κινηματογραφικές σκηνές.

Αυτό το trailer σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία, παρουσιάζοντας τις τεχνικές δυνατότητες της νέας γενιάς κονσολών και προσφέροντας μια πρώτη ματιά στον κόσμο του παιχνιδιού.

Το trailer εστιάζει στους δύο πρωταγωνιστές, τη Lucia Caminos και τον Jason Duval, οι οποίοι εμπλέκονται σε μια ιστορία εγκλήματος και πάθους, θυμίζοντας το δίδυμο Bonnie και Clyde.

Η αφήγηση ξεκινά με την αποφυλάκιση της Lucia από τη φυλακή του φανταστικού πολιτείας Leonida, όπου την περιμένει ο Jason.

Καθώς εξελίσσεται η ιστορία, οι δύο χαρακτήρες εμπλέκονται σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες, παρουσιάζοντας μια δυναμική σχέση που συνδυάζει ρομαντισμό και παρανομία.

Η μουσική επένδυση του τρέιλερ περιλαμβάνει το τραγούδι "Hot Together" των The Pointer Sisters, το οποίο σημείωσε αύξηση 182.000% στις ακροάσεις στο Spotify μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται τραγούδια όπως "Everybody Have Fun Tonight" των Wang Chung, "Talkin' to Myself Again" της Tammy Wynette και "Child Support" του Zenglen, προσδίδοντας μια νοσταλγική αίσθηση που παραπέμπει στη δεκαετία του '80.

To GTA 6 είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει πλέον στις 26 Μαϊου 2026 για PS5 και Xbox Series X/S.