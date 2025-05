Αυτή είναι η «μία στο εκατομμύριο» φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά λάθος και προκάλεσε την ανησυχία όσων την είδαν

Στην εποχή των social media και της συνεχούς ανάγκης να απαθανατίζουμε κάθε στιγμή με το κινητό έχει γίνει καθημερινή συνήθεια. Όμως πολλές φορές, μέσα στην προσπάθεια να καταγράψουμε κάτι, δεν παρατηρούμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας.

Αυτό ακριβώς συνέβη και το 2018, όταν ο Γκάβιν Μπεστ, κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας στο Κέιβχιλ του Μπέλφαστ, έβγαλε μια σειρά από φωτογραφίες ενός τοπίου. Χωρίς να το καταλάβει, μία από αυτές έγινε viral ως μια «μία στο εκατομμύριο» λήψη.

Η φωτογραφία δείχνει το φως του ήλιου να διαπερνά τα σύννεφα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα πάνω από τον βραχώδη λόφο.

Όμως, κάνοντας μεγέθυνση, φαίνεται μια ανθρώπινη φιγούρα κοντά στην άκρη του βράχου – και μάλιστα, μοιάζει να κάνει άλμα στον αέρα, σαν να χορεύει κάτω από τον ουρανό.

Η εικόνα εντυπωσίασε, αλλά παράλληλα προκάλεσε απορίες και ανησυχίες. Πολλοί σχολίασαν μήπως πρόκειται για κάποιον που πήδηξε από τον γκρεμό. Ο Γκάβιν, βλέποντας τις αντιδράσεις, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση: «Για όσους ανησυχούν, να πω πως στις επόμενες δύο φωτογραφίες φαίνονται δύο ή τρία άτομα στο ίδιο σημείο», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Σε άλλο του σχόλιο πρόσθεσε: «Μην ανησυχείτε – υπάρχουν επόμενες λήψεις που δείχνουν ότι όλα ήταν καλά». Κάποιος τον ρώτησε αστειευόμενος αν έχει αποδείξεις πως δεν συνέβη κάτι κακό, κι εκείνος απάντησε: «Ναι, τις έχω! Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Αν και παραδέχτηκε ότι η διαδρομή προς την κορυφή δεν είναι εύκολη, «η θέα σίγουρα ανταμείβει κάθε προσπάθεια».

Η φωτογραφία χαρακτηρίστηκε από χρήστες ως «η καλύτερη λήψη όλων των εποχών», με άλλους να σχολιάζουν αστειευόμενοι πως ίσως ο άνθρωπος στη φωτογραφία «είναι ο ίδιος ο Γκάβιν… που ήρθε από το μέλλον».

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How's that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz