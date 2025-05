Κάμριν Κίνσεϊ: Αναστάτωση και λιποθυμία στο στούντιο του Fox News

Ένα απρόσμενο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της εκπομπής "Night Thursday" στο Fox News, όταν η καλεσμένη Κάμριν Κίνσεϊ, πρώην συνεργάτιδα της κυβέρνησης Τραμπ, λιποθύμησε στον αέρα.

Η 24χρονη σχολιάστρια μιλούσε έντονα εναντίον του Τζο Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις, επικρίνοντας τη στρατηγική των Δημοκρατικών, όταν ξαφνικά η φωνή της άρχισε να «σβήνει» και κατέρρευσε από την καρέκλα της.

Ο παρουσιαστής Τζόναθαν Χαντ, που την είχε προσκαλέσει για να εξηγήσει γιατί η Χάρις ηττήθηκε στις εκλογές από τον Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε αρχικά σαστισμένος, λέγοντας “Ω Θεέ μου” την ώρα που μέλος της παραγωγής έσπευσε να τη βοηθήσει. Ο Χαντ προσπάθησε να συνεχίσει το πρόγραμμα κανονικά, πριν δώσει τελικά πάσα για διαφημίσεις.

Fox News panelist Camryn Kinsey suffers medical episode live on air, host Jonathan Hunt tries to carry on with the segment before going to a commercial. pic.twitter.com/wpBZoxAI2s