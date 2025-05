Ποιος είναι ο νέος Πάπας «Λέων ΙΔ'» που... νίκησε τον Ντόναλντ Τραμπ (vid)

Ο Αμερικανός καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι ο νέος Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το όνομα που επέλεξε σαν Πάπας είναι Λέων ο 14ος.

Ο Αμερικανός Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι και επίσημα ο νέος Πάπας και ο διάδοχος του Φραγκίσκου, στον θρόνο της Καθολικής Εκκλησίας, έπειτα από τέσσερεις ψηφοφορίες.

Ο νέος Ποντίφικας γίνεται ο πρώτος, που κατάγεται απ' τις ΗΠΑ και «νίκησε» τον Ντόναλντ Τραμπ στην κόντρα για τη διαδοχή του θρόνου στο Βατικανό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναρτήσει φωτογραφία με τον εαυτό του στη θέση του Πάπα, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε ότι η φωτογραφία του με τα ρούχα του Πάπα ήταν μια ανάρτηση που έγινε «ως αστείο».

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά να προσφέρει λίγο χιούμορ. Παρά την αντίδραση μερικών μελών της Ρωμαιοκαθολικής κοινότητας, ο Τραμπ εξήγησε ότι η ανάρτηση αυτή δεν είχε σοβαρές πολιτικές ή θρησκευτικές προεκτάσεις.

