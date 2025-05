Ήχησαν οι σειρήνες και στην Ινδία: Αναφορές για επιθέσεις από το Πακιστάν (vid)

Συναγερμός στα Τζαμού για επίθεση από το Πακιστάν, στην ινδική πόλη, Τζαμού.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (8/5) στην πόλη Τζαμού της Ινδίας, με τα διεθνή πρακτορεία να αναφέρουν επίθεση από πακιστανικής προέλευσης drones. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, προκαλώντας πανικό στον άμαχο πληθυσμό και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.

Μάρτυρας που μίλησε στο BBC περιέγραψε σκηνές χάους, δηλώνοντας πως από τη γέφυρα Γκουτζάρ Ναγκάρ είδε «16 αντικείμενα» να πέφτουν κοντά στο αεροδρόμιο του Τζαμού. Την ίδια στιγμή, σειρήνες ήχησαν, καταστήματα έκλεισαν άρον άρον και το ρεύμα κόπηκε σε όλη την πόλη.

#WATCH | A complete blackout has been enforced in Amritsar in Punjab



