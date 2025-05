GTA 6: Το δεύτερο trailer είναι εδώ και… ρίχνει το YouTube

Το GTA 6 καταφθάνει το 2026, αλλά έχουμε δεύτερο trailer

Στις 6 Μαΐου 2025, η Rockstar Games κυκλοφόρησε το δεύτερο επίσημο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου GTA 6, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τους πρωταγωνιστές και τον κόσμο του παιχνιδιού.

Το τρέιλερ παρουσιάζει τους Jason Duval και Lucía Caminos, ένα δίδυμο εγκληματιών που δρουν στη Vice City, μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι.

Η Lucía αποτελεί την πρώτη γυναίκα πρωταγωνίστρια στην ιστορία της σειράς GTA.

Το δεύτερο τρέιλερ ξεχωρίζει για την κινηματογραφική του αισθητική, με έντονα νέον χρώματα και μουσική από τη δεκαετία του '80, όπως τα τραγούδια "Hot Together" των Pointer Sisters και "Everybody Have Fun Tonight" των Wang Chung.

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026.



Το πρώτο τρέιλερ του GTA VI, που κυκλοφόρησε στις 5 Δεκεμβρίου 2023, σημείωσε ρεκόρ με πάνω από 93 εκατομμύρια προβολές στο YouTube μέσα σε 24 ώρες, καθιστώντας το το πιο προβεβλημένο μη μουσικό βίντεο στην πλατφόρμα εκείνη την περίοδο.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, το τρέιλερ είχε συγκεντρώσει πάνω από 223 εκατομμύρια προβολές και 11 εκατομμύρια likes.

Αντίθετα, το δεύτερο τρέιλερ, αν και κυκλοφόρησε πρόσφατα, έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 53,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Επιπλέον, έχει λάβει πάνω από 4,5 εκατομμύρια likes και πάνω από 400 χιλιάδες σχόλια.

Μπορείτε να διαβάσετε όλα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για το GTA 6 εδώ.