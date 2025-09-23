Wayne Rooney: «Ένας από τους λόγους επιτυχίας της Manchester United ήταν και το PSP!»

Η επιτυχία της Manchester United οφείλεται -εν μέρει- και στο φορητό PlayStation.

Ο Wayne Rooney, πρώην ποδοσφαιριστής της Manchester United, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της ομάδας του στην εποχή που αγωνιζόταν σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που έπαιζαν μαζί με τους συμπαίκτες του στο PSP της Sony. Κατά την περίοδο του στην Manchester United από το 2004 έως το 2017, όπου η ομάδα κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Premier League, το FA Cup, τρία League Cups, τέσσερα Community Shields, το Europa League και το Champions League, ο Rooney αποκάλυψε πως το παιχνίδι αυτό συνέβαλε στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της ομάδας.

Μιλώντας στο podcast The Wayne Rooney Show, τόνισε πως το παιχνίδι που έπαιζαν δεν ήταν το FIFA, αλλά το SOCOM, ένα στρατιωτικό παιχνίδι για το PSP, όπου έπαιζαν 5v5, ενισχύοντας την τακτική σκέψη και την επικοινωνία μεταξύ των παικτών.

Το παιχνίδι αυτό γινόταν στα ταξίδια με το αεροπλάνο ή το πούλμαν της ομάδας και βοηθούσε τους παίκτες να επικοινωνούν καλύτερα, ενισχύοντας έτσι και την απόδοσή τους στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε παίκτης αντιπροσώπευε μέσα στο παιχνίδι και την προσωπικότητά του, με τον Michael Carrick να παίζει πιο προσεκτικά και «καμουφλαρισμένα», ενώ ο Rooney περιέγραψε τον εαυτό του ως παίκτη που έμπαινε πάντα δυναμικά μπροστά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το στοιχείο συνδεόταν στενά με το πώς έπαιζαν στον αγώνα. Ωστόσο, δεν συμμετείχαν όλοι οι παίκτες με τον ίδιο ενθουσιασμό. Ο τερματοφύλακας Edwin van der Sar ενοχλούνταν από τον θόρυβο και τις φωνές που δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο πούλμαν και απομακρυνόταν.

Τα σχόλια του Rooney επιβεβαιώνονται και από παλιούς του συμπαίκτες όπως ο Rio Ferdinand και ο Ben Foster, οι οποίοι έχουν αναφερθεί στο SOCOM ως δραστηριότητα που συνέβαλε σημαντικά στη συνοχή και την κουλτούρα της ομάδας.