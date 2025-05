Μουσείο videogames στην Κρήτη: Ένα ταξίδι στην ιστορία του gaming

Το Μουσείο Videogames στην Κρήτη είναι ένα κόσμημα για την πόλη.

Στην καρδιά του Ηρακλείου Κρήτης, ένα νέο μουσείο ανοίγει τις πύλες του για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους λάτρεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Το Μουσείο Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (Video Games Museum) αποτελεί έναν χώρο αφιερωμένο στην ιστορία, την εξέλιξη και την πολιτιστική σημασία των βιντεοπαιχνιδιών, προσκαλώντας επισκέπτες όλων των ηλικιών να ανακαλύψουν τη μαγεία του gaming μέσα από μια διαδραστική περιήγηση.

Το μουσείο φιλοξενεί μια μόνιμη έκθεση με περισσότερες από 300 αυθεντικές κονσόλες, καλύπτοντας δεκαετίες της ιστορίας του gaming. Από τις πρώτες κονσόλες της δεκαετίας του 1970 έως τα πιο σύγχρονα συστήματα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την τεχνολογική εξέλιξη των παιχνιδιών και να γνωρίσουν τις ιστορίες πίσω από κάθε συσκευή. Η έκθεση συνοδεύεται από διαδραστικά πολυμέσα, όπως εικόνες, βίντεο και ήχο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Το μουσείο δεν περιορίζεται μόνο στη μόνιμη έκθεση. Η πρώτη περιοδική έκθεση, με τίτλο Choose Your Weapon, εξερευνά την ιστορία και την εξέλιξη των χειριστηρίων των βιντεοπαιχνιδιών. Από τα κλασικά joysticks μέχρι τα σύγχρονα σχέδια με αισθητήρες κίνησης, οι επισκέπτες μπορούν να δουν και να δοκιμάσουν διάφορα χειριστήρια, κατανοώντας πώς διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε. Επιπλέον, θεματικοί χώροι όπως το σαλόνι των 80s και το παιδικό δωμάτιο των 90s αναπαριστούν με ακρίβεια την ατμόσφαιρα των δεκαετιών αυτών, προσφέροντας μια νοσταλγική εμπειρία σε όσους μεγάλωσαν με τα παιχνίδια εκείνης της εποχής.

Με περισσότερους από 50 σταθμούς για να παίξετε ρετρό παιχνίδια, το μουσείο προσφέρει μια απαράμιλλη πρακτική εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κλασικές καμπίνες arcade, να εξερευνήσουν φυσικά παιχνίδια από το παρελθόν και να δοκιμάσουν επιτραπέζια παιχνίδια που συνδέονται με την ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Η εκπαίδευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αποστολής του μουσείου, συνδέοντας τα παιχνίδια με την τέχνη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, παρέχοντας ευκαιρίες στους επισκέπτες όλων των ηλικιών να εμβαθύνουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα βιντεοπαιχνίδια έχουν διαμορφώσει τον κόσμο.

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους του μουσείου είναι το The Vault, ένας θησαυρός που φιλοξενεί χιλιάδες φυσικά βιντεοπαιχνίδια από διάφορες δεκαετίες. Αυτή η συλλογή χρησιμεύει ως ζωτικός πόρος για τη διατήρηση της κληρονομιάς των παιχνιδιών, προσφέροντας στους μελετητές, τους λάτρεις και τις μελλοντικές γενιές ένα ολοκληρωμένο αρχείο ενός από τα μέσα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη σύγχρονη ιστορία. Το Μουσείο Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών είναι το πρώτο ελληνικό μουσείο που εντάσσεται επίσημα στο EFGAMP (European Federation of Game Archives, Museums and Preservation Projects), αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των βιντεοπαιχνιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το μουσείο βρίσκεται στην οδό Πειδάδου 20, στο κέντρο του Ηρακλείου, και είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 08:00 έως τις 20:00. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου στη διεύθυνση www.videogamesmuseum.org.