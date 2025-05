Καθυστερεί το GTA 6, μάθαμε ωστόσο την τελική του ημερομηνία κυκλοφορίας!

Η Rockstar Games ανακοίνωσε την καθυστέρηση του GTA 6!

Η Rockstar Games ανακοίνωσε επίσημα ότι η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού GTA 6 καθυστερεί και πάει για τις 26 Μαΐου 2026.

Αρχικά, το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2025. Η εταιρεία δήλωσε ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος ανάπτυξης για να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των παικτών και να διασφαλίσει μια εμπειρία υψηλής ποιότητας. Η Rockstar εξέφρασε συγγνώμη και ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την υποστήριξη και την υπομονή τους.

Το GTA 6 διαδραματίζεται στο φανταστικό πολιτεία Leonida, εμπνευσμένη από τη Φλόριντα, και περιλαμβάνει την πόλη Vice City. Η ιστορία ακολουθεί το εγκληματικό δίδυμο Lucia και τον σύντροφό της, με την Lucia να είναι η πρώτη γυναίκα πρωταγωνίστρια στη σειρά.

Η ανακοίνωση της καθυστέρησης προκάλεσε πτώση 8% στην τιμή της μετοχής της μητρικής εταιρείας Take-Two Interactive στις προσυνεδριακές συναλλαγές του NASDAQ. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Take-Two στις 15 Μαΐου. Η Rockstar υποσχέθηκε να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες για το GTA 6 στο εγγύς μέλλον.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα για το GTA 6 εδώ.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob