Απεβίωσε ο γηραιότερος άνθρωπος του πλανήτη: Η Ινά Καναμπάρο «έφυγε» στα 116 της (vid)

«Έφυγε» στα 116 της η γηραιότερη μοναχή του κόσμου.

Η Ινά Καναμπάρο Λούκας δεν ήταν απλώς μια γυναίκα που έζησε περισσότερο απ’ όλους. Ήταν σύμβολο πίστης, αφοσίωσης και… αντοχής στον χρόνο. Η μοναχή από τη Βραζιλία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 116 ετών, αφήνοντας πίσω της έναν αιώνα ιστορίας.

Γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1908, η Ινά ήταν από τα παιδιά που πολλοί δεν πίστευαν πως θα επιβιώσουν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Εκείνη όμως διέψευσε όλους. Όπως έλεγε, το μυστικό της ζωής κρύβεται κάπου ψηλά: «Ο Θεός είναι το μυστικό των πάντων».

