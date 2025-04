Η Anne Hathaway ποζάρει με τη φανέλα της Άρσεναλ πριν το ματς με την Παρί

Η Αν Χάθαγουεϊ στηρίζει την Άρσεναλ και δημοσίευσε φωτογραφία με την φανέλα της πριν τον ημιτελικό με την Παρί. Δείτε τη viral ανάρτησή της που ξετρέλανε τους φιλάθλους!

Η Χολιγουντιανή σταρ Anne Hathaway φαίνεται να ζει και αναπνέει για την Άρσεναλ, καθώς λίγες ώρες πριν τον κρίσιμο ημιτελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League, εμφανίστηκε στο Instagram φορώντας τη φανέλα των «κανονιέρηδων», στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην αγαπημένη της ομάδα!

Η Hathaway, που έχει εκφράσει ανοιχτά την αγάπη της για την Άρσεναλ στο παρελθόν, πόζαρε χαμογελαστή με την κόκκινη φανέλα.

Το μεγάλο ραντεβού με την Παρί

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη στο Emirates, όπου θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν στα πλαίσια των ημιτελικών του Champions League. Η Άρσεναλ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό, με την στήριξη όχι μόνο των οπαδών της, αλλά και του… Χόλιγουντ!

Η Χάθαγουεϊ και η Άρσεναλ: Μια ασυνήθιστη ποδοσφαιρική σχέση

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δείχνει τη στήριξή της στους Λονδρέζους. Σύμφωνα με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία The Idea of You, Nicholas Galitzine, η Hathaway και η οικογένειά της συμμετέχουν σε γκρουπ συνομιλίας για την Άρσεναλ, παρακολουθώντας τακτικά τους αγώνες.

Η πρόσφατη ανάρτησή της με τη φανέλα της Άρσεναλ λίγες ώρες πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι ήταν αρκετή για να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ηθικό των φίλων της ομάδας.

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν είναι απλώς μια θαυμάστρια – είναι πλέον και “γούρι” της Άρσεναλ. Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν οι «κανονιέρηδες» θα ανταποδώσουν την πίστη της με μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση!

Δείτε την δημοσίευση: