Φωτιά σε αεροσκάφος από απρόσμενο ζώο: Κουνέλι προκαλεί βλάβη σε πτήση της United Airlines (vid)

Ένα παράξενο περιστατικό συνέβη, με αεροσκάφος να τυλίγεται στις φλόγες από πρόσκρουση με κουνέλι.

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση της United Airlines, όταν ο κινητήρας του αεροσκάφους τυλίχθηκε στις φλόγες σε μεγάλο υψόμετρο. Ο απίθανος «ένοχος» πίσω από το συμβάν ήταν ένα κουνέλι, το οποίο απορροφήθηκε από τον κινητήρα κατά την απογείωση.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 13 Απριλίου 2025, η πτήση UA2325 της United Airlines απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ με προορισμό το Έντμοντον του Καναδά. Κατά την αρχική άνοδο, το αεροσκάφος Boeing συγκρούστηκε με ένα κουνέλι στον διάδρομο, με αποτέλεσμα το ζώο να καταλήξει μέσα στον δεξιό κινητήρα.

Η πρόσκρουση προκάλεσε άμεσα φωτιά, ενώ οι 153 επιβάτες βίωσαν σκηνές πανικού. Μάρτυρες στο έδαφος είδαν φλόγες να εκτοξεύονται από το φτερό του αεροπλάνου, σε υψόμετρο περίπου 10.000 μέτρων.

The FAA reported more than 18,000 wildlife strikes in the United States in the past year… pic.twitter.com/TpndRvIfzt