Δέκα χρόνια οικονομίες για τη Ferrari των ονείρων του: Την είδε να γίνεται στάχτη στην πρώτη της διαδρομή (vid)

Απίστευτη ατυχία είχε ένας Ιάπωνας μουσικός παραγωγός, αφού οικονομίες μίας δεκαετίας, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Μετά από δέκα χρόνια σκληρών οικονομιών, ο Ιάπωνας μουσικός παραγωγός Honkon κατάφερε να αποκτήσει το αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόταν: μια ολοκαίνουργια Ferrari 458 Spider. Όμως, μία ώρα μετά την πρώτη του βόλτα, βρέθηκε να κάθεται στην άκρη του δρόμου, παρακολουθώντας το πανάκριβο όχημα να τυλίγεται στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Απριλίου, στον Αυτοκινητόδρομο Shuto στο Τόκιο. Ο 33χρονος Honkon απολάμβανε την πρώτη του δοκιμή με το νέο του απόκτημα, όταν παρατήρησε λευκό καπνό. Αρχικά υπέθεσε ότι προερχόταν από άλλο όχημα, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι το πρόβλημα αφορούσε το δικό του αυτοκίνητο.

Έσπευσε να ακινητοποιήσει τη Ferrari στην άκρη του δρόμου, αποβιβάστηκε και κάλεσε την πυροσβεστική. Μέσα σε 20 λεπτά, το όνειρό του είχε σχεδόν ολοσχερώς καταστραφεί.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο Honkon δημοσίευσε μια εικόνα του φλεγόμενου αυτοκινήτου, γράφοντας με πικρία: «Ξόδεψα 43 εκατομμύρια γιεν (306.000 δολάρια) και το μόνο που μου έμεινε είναι αυτή η φωτογραφία».

