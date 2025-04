Τρομακτική έκρηξη στο Ιράν: Πάνω από 250 οι τραυματίες (vid)

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε λιμάνι στο Ιράν με τον αριθμό των τραυματιών να αυξάνεται.

Τουλάχιστον 281 είναι οι τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο λιμάνι Σαζίντ Ρατζάι, στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που το Ιράν ξεκινάει σήμερα έναν τρίτο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα στο Ομάν.

