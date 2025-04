Η στυλιστική επιλογή του Ζελένσκι στην κηδεία του Πάπα: Γιατί έσπασε το πρωτόκολλο και δεν φόρεσε κοστούμι (vid)

Ο λόγος που ο Ζελένσκι δεν φόρεσε κοστούμι στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό δεν ήταν, φυσικά, επίδειξη μόδας, ωστόσο οι ενδυματολογικές επιλογές αρκετών παρευρισκόμενων προκάλεσαν συζητήσεις και κριτική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, ξεχώρισε αρνητικά, καθώς εμφανίστηκε με μπλε κοστούμι, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο. Η επιλογή του σχολιάστηκε έντονα, δεδομένου ότι η πλειονότητα των ηγετών ήταν ντυμένη με παραδοσιακό μαύρο.

Αντίστοιχα, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικρίθηκε για το γεγονός ότι δεν φόρεσε κοστούμι. Ο ίδιος επέλεξε ένα μαύρο μπουφάν και παντελόνι, ακολουθώντας το χαρακτηριστικό του στυλ με στρατιωτική αναφορά.

