Κωνσταντινούπολη: Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού

Οι πρώτες στιγμές από την σεισμική δόνηση 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD), μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει τη μεγαλούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων τα τελευταία χρόνια.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, όμως οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης έτρεξαν έξω από τα κτίρια.

An #earthquake of magnitude 6.2 occurred in #Istanbul province. People took to the streets.#Turkey #Silivri pic.twitter.com/3UcnnT13ww