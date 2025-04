Τραγωδία σε ημιμαραθώνιο: Δύο αθλητές έχασαν την ζωή τους

Δύο αθλητές πέθαναν κατά τη διάρκεια του ημιμαραθωνίου στο Καζακστάν.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ημιμαραθώνιο στο Καζακστάν με δύο αθλητές να χάνουν την ζωή τους την Κυριακή (20/4).

Πρόκειται για έναν 21χρονο που πέθανε ενώ είχε καλύψει περίπου 16 χιλιόμετρα και για έναν 84χρονο που έχασε τις αισθήσεις του στην αρχή του αγώνα.

Και οι δύο ήταν τακτικοί συμμετέχοντες σε αγώνες τρεξίματος μεγάλων αποστάσεων.

«Το ίδρυμα «Courage to be the First» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θανόντων», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.