Απειλές Τραμπ σε Ρωσία-Ουκρανία: «Αν δεν θέλετε λύση, φεύγουμε» (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί με αποχώρηση από τη διαμεσολάβηση αν δεν υπάρξει πρόοδος.

Την πιθανότητα αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από την ειρηνευτική διαδικασία για τον πόλεμο στην Ουκρανία άφησε ανοιχτή ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προϋπόθεση την ενεργή διάθεση και των δύο εμπλεκόμενων πλευρών – Ουκρανίας και Ρωσίας – για επίλυση της σύγκρουσης.

Όπως δήλωσε, χωρίς τον απαραίτητο «ενθουσιασμό» από τα δύο μέρη, οι ΗΠΑ δεν θα επιμείνουν στο ρόλο του διαμεσολαβητή. Οι δηλώσεις του Τραμπ ακολούθησαν την παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κινήθηκε στην ίδια γραμμή, εντείνοντας τα σενάρια για αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ προχώρησε στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Μεχμέτ Οζ, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση των Κέντρων Medicare και Medicaid Services, που διαχειρίζονται παροχές υγείας για ευάλωτους πληθυσμούς στις ΗΠΑ.

Q: "Do you think Russia's playing you?"



President Trump: "Nobody's playing me. I'm trying to help." pic.twitter.com/clJdfz3X1J