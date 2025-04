Γαμπρός-κάφρος βούτηξε τη μούρη της νύφης στη γαμήλια τούρτα και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων (vid)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media η καφρίλα ενός γαμπρού που βούτηξε το κεφάλι της νύφης μέσα στη γαμήλια τούρτα τους.

Χαμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο στο Twitter με το μάλλον κακόγουστο αστείο ενός γαμπρού στη νύφη την ημέρα του γάμου τους. Την ώρα που έκοβαν την γαμήλια τούρτα τους, ο γαμπρός άρπαξε με δύναμη το κεφάλι της νύφης και της έχωσε τη μούρη μέσα στην τούρτα.

Η νύφη έδειξε να ξαφνιάζεται και αρχικά να εκνευρίζεται, ωστόσο μάλλον σκέφτηκε να μην καταστρέψει την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της και έδωσε τόπο στην οργή. Ωστόσο, το βίντεο έγινε viral με περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές, σηκώνοντας παράλληλα θύελλα αντιδράσεων.

«Αυτόματη ακύρωση του γάμου», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε ειρωνικά: «Τίποτα δεν λέει το “για πάντα” όταν διασύρεις το ταίρι σου από την πρώτη μέρα. Σπουδαία αρχή». Ένας τρίτος έγραψε: «Αν ήμουν στη θέση της, αυτό το μαχαίρι θα πήγαινε κατευθείαν στο πηγούνι/λαιμό του».

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC