Οι Κινέζοι έφτιαξαν την πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο: Είναι κρεμαστή και έχει ύψος 625 μέτρα (vid)

Τον Ιούνιο θα παραδοθεί η κρεμαστή γέφυρα του Φαραγγιού Χουατζιάνγκ στην Κίνα που ξεκίνησε το 2021.

Αντίστροφα μετρούν στην Κίνα για την ολοκλήρωση της πιο εντυπωσιακής γέφυρας στον κόσμο. Πρόκειται για την κρεμαστής γέφυρας του Φαραγγιού Χουατζιάνγκ στην επαρχία Γκουιτζού της νοτιοδυτικής Κίνας, που θα είναι η υψηλότερη στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις μελέτες η γέφυρα θα απέχει 625 μέτρα από την κοίτη του φαραγγιού θυμίζοντας το Σινικό Τείχος. Το έργο περιλαμβάνει δύο κύριους πύργους ύψους 262 μέτρων και συνολικό μήκος 2.890 μέτρων, με το κυρίως άνοιγμα να φτάνει τα 1.420 μέτρα.

China’s almost finished building the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, which will be the world’s highest bridge when it opens in June 2025.



It stretches 2,890 meters and hangs 625 meters above the Beipan River, cutting the drive across the canyon from 70 minutes to just…