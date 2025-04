ΗΠΑ: Χιλιάδες Αμερικανοί στους δρόμους διαδηλώνουν κατά του Τραμπ και του Μασκ (vid)

Μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ.

Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί ξεκίνησαν από το μεσημέρι να συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον αλλά και σε άλλες πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, σε αυτό που αναμένεται να είναι μια πρώτη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση κατά των πολιτικών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κατά των δρακόντειων περικοπών στον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους που κάνει ο Ίλον Μασκ.

Περίπου 150 ομάδες ακτιβιστών έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και στις 50 αμερικανικές πολιτείες συν τον Καναδά και το Μεξικό. Πολυάριθμα αριστερά κινήματα πολιτών έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια σε αυτό που περιγράφουν ως «αρπαγή εξουσίας» από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν από τις μεσημεριανές ώρες, υπό βροχή, να συγκεντρώνονται γύρω από το Μνημείο της Ουάσινγκτον και διοργανωτές είπαν στο Reuters ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναμένεται να παρευρεθούν σε μια συγκέντρωση εκεί. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Κάτω τα Χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση» ή «Ο φασισμός έφτασε», καθώς και αμερικανικές σημαίες με τα χρώματα ανάποδα - ένα ιστορικό σύμβολο ένδειξης πολιτικής διαμαρτυρίας.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπεις όλα όσα συμβαίνουν στους θεσμούς μας και στο σύστημα θεσμικών αντίβαρων (σύστημα ελέγχων και ισορροπιών) να ανατρέπονται τελείως σε κάθε επίπεδο, από το περιβάλλον μέχρι τα ατομικά δικαιώματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζέιν Έλεν Σάουμς, 66 ετών, που εργάζεται στον κλάδο ακινήτων στο Φέρφαξ, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB