Σοκαριστικό βίντεο Τραμπ από βομβαρδισμό Χούθι στην Υεμένη: «Ουπς!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με βομβαρδισμό Χούθι στην Υεμένη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα σοκαριστικό βίντεο την Παρασκευή (4/4) μέσω της πλατφόρμας Truth Social, το οποίο υποστηρίζει ότι δείχνει δεκάδες μέλη των Χούθι να σκοτώνονται από αμερικανικό βομβαρδισμό στην Υεμένη, συνοδευόμενο από το ειρωνικό επιφώνημα «ουπς».

Οι εικόνες μαυρόασπρες και εναέριες, πιθανώς από στρατιωτικό drone, δείχνουν μια ομάδα ανθρώπων συγκεντρωμένων σε κύκλο, λίγο πριν δεχθούν αεροπορική επίθεση. Το βίντεο καταγράφει την πτώση της βόμβας και την ισχυρή έκρηξη που ακολουθεί, αφήνοντας πίσω μόνο καπνό και διαλυμένα τοπία. Μερικά οχήματα φαίνονται στα περίχωρα του σημείου της επίθεσης, ενώ το κέντρο έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί.

Ο Τραμπ σχολίασε πως οι συγκεκριμένοι μαχητές είχαν συγκεντρωθεί για να προετοιμάσουν επίθεση. Με χαρακτηριστικό ύφος, πρόσθεσε: «Ουπς, δεν θα γίνει καμιά επίθεση από αυτούς τους Χούθι! Δεν θα βυθίσουν ποτέ πλοία μας ξανά!»

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again!



Donald Trump Truth Social 04/04/25 05:40 PM pic.twitter.com/zafEdKwKtM