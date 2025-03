Ανατριχιαστικό βίντεο: Η στιγμή που βυθίζεται το τουριστικό υποβρύχιο στην Αίγυπτο και οι επιβάτες προσπαθούν να σωθούν (vid)

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου αποτυπώνεται η στιγμή που το υποβρύχιο βυθίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο πήρε το φως της δημοσιότητας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου αποτυπώνεται η στιγμή που το σκάφος βυθίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα και οι επιβάτες προσπαθούν να σωθούν.

Έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ όπως φαίνεται και στο βίντεο οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν την ζωή τους, ενώ δεν έχουν καταφέρει ακόμη να επιβιβαστούν. Ουρλιάζουν και ζητάνε βοήθεια ενώ η καταπακτή του ήταν ακόμα ανοιχτή.

Το νερό ανεβαίνει γρήγορα γύρω από το υποβρύχιο καθώς αρχίζει την κάθοδό του στη θάλασσα, με τους τουρίστες που βρίσκονταν στην κορυφή του Sindbad να στέκονται μέσα σε μια λίμνη νερού.

Από την καταστροφή έχασαν τη ζωή τους έξι από τους 45 επιβάτες του σκάφους. Οι υπόλοιποι 39 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την καταστροφή, ενώ τέσσερις -μεταξύ των οποίων και ένα παιδί- φέρονται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αιγυπτιακή αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την καταστροφή και έχει ανακρίνει το πλήρωμα, σύμφωνα με το BBC. Ο αρχηγός του πληρώματος φέρεται να έλαβε τα σωστά «επιστημονικά πιστοποιητικά» και το Sindbad είχε έγκυρη άδεια.

