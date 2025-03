Ο πρώην επικεφαλής και παραγωγός τίτλων Call of Duty ηγείται του νέου PlayStation Studio Dark Outlaw Games

Η Dark Outlaw Games έρχεται ως νέο μέλος στην οικογένεια των PlayStation Studios.

H Sony Interactive Entertainment ίδρυσε την εταιρεία Dark Outlaw Games, η οποία και εντάσσεται πλέον στην οικογένεια των PlayStation Studios και θα δημιουργεί τίτλους για λογαριασμό της Sony.

Επικεφαλής της είναι ο Jason Blundell, παραγωγός του Call of Duty: Black Ops, Campaign design director για το Call of Duty: Black Ops II, game director για τα Campaign και Zombies modes στο Call of Duty: Black Ops III και director και παραγωγός των Career και Zombies modes στο Call of Duty: Black Ops IIII.

Ο Blundell έκανε τα επίσημα αποκαλυπτήρια σε πρόσφατη εμφάνισή του σε podcast της αγοράς του gaming και δήλωσε ικανοποιημένος για την εξέλιξη που θα τον φέρει να εργαστεί για το PlayStation.

H ομάδα έχει ξεκινήσει τις προσλήψεις, αλλά στην παρούσα φάση δεν γίνεται ακόμη καμία ανακοίνωση.

Ο Blundell έφυγε από την Activision το 2020 για να φτιάξει το δικό του studio, την Deviation Games, η οποία στην πορεία συνεργάστηκε με τη Sony για τη δημιουργία ενός αποκλειστικού νέου IP.

Ωστόσο, λόγω δυσκολιών, το 2023 απέλυσε 90 από τους εργαζομένους της και μετά από λίγους μήνες έκλεισε οριστικά.

Στη νέα αυτή προσπάθεια, πάντως, ο Blundell πήρε μαζί του αρκετά άτομα από αυτά που είχε στην Deviation Games.