Η αποστολή της NASA και της SpaceX αναχώρησε για να φέρει πίσω τους δύο αποκλεισμένους αστροναύτες (vid)

Αναχώρησε η αποστολή της NASA για να φέρει τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες που αποκλείστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Ιούνιο.

Αναχώρησε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή της NASA που προορίζεται να φέρει πίσω στη Γη τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες οι οποίοι αποκλείστηκαν εκεί από τον περασμένο Ιούνιο.

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξεύτηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες.

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο, με σκάφος Starliner της Boeing. Υποτίθεται πως θα παρέμεναν εκεί για οκτώ ημέρες, αλλά τεχνικά προβλήματα ανάγκασαν την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να αλλάξει τα σχέδιά της.

Η NASA είχε ανακοινώσει αρχικά τον Αύγουστο πως η SpaceX, ανταγωνίστρια της Boeing, θα αναλάμβανε την επιστροφή του διδύμου στη Γη τον Φεβρουάριο. Όμως η επιχείρηση αναβλήθηκε για τον Μάρτιο.

Ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, ο οποίος χρηματοδότησε με εκατομμύρια δολάρια την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από την εταιρεία του να φροντίσει ώστε οι δύο αστροναύτες να επιστρέψουν το «συντομότερο δυνατό».

Η SpaceX εκτελεί εδώ και έξι μήνες αποστολές που επιτρέπουν την εναλλαγή των πληρωμάτων του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

