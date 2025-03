Στις 26 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει τελικά το Death Stranding 2: On the Beach (vid)

To Death Stranding 2: On the Beach έρχεται μέσα στο καλοκαίρι.

H Kojima Productions παρουσίασε σε ένα panel στο SWSX 2025 περισσότερα στοιχεία για το Death Stranding 2: On the Beach και επιτέλους μάθαμε και την ημερομηνία κυκλοφορίας του αναμενόμενου τίτλου.

Το νέο παιχνίδι του δημιουργού Hideo Kojima αναμένεται λοιπόν στις 26 Ιουνίου 2025 για το PS5.

Στο πλαίσιο της νεότερης αυτής ενημέρωσης μάθαμε πως θα κυκλοφορήσουν 3 εκδόσεις, η απλή, η Digital Deluxe και η Collector’s, με την τελευταία να αναμένεται περίπου στα 250 ευρώ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ένα τουρ με τη μουσική των δύο παιχνιδιών και το οποίο θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, κάνοντας στάσεις σε διάφορες μεγάλες πόλεις του πλανήτη.

Το Death Stranding 2 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022 και αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού.