Η Apple θα προσθέσει το Google Gemini στο Apple Intelligence

Το Apple Intelligence υποδέχεται το Google Gemini.

H Apple θέλει να βελτιώσει αρκετά τον μηχανισμό τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει στους κατόχους των συσκευών της και έτσι θα προσθέσει το Google Gemini στο Apple Intelligence.

Στην παρούσα φάση, το ΑΙ της Apple υποστηρίζει το ChatGPT και στα αρχεία της iOS 18.4 beta εμφανίστηκαν επιλογές για “OpenAI” και “Google” στα διαθέσιμα μοντέλα τρίτων για το Apple Intelligence.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα και ουδείς γνωρίζει πως θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά και πότε θα ενσωματωθεί το Google Gemini στο Apple Intelligence.

Οι πιο αισιόδοξοι αναφέρουν την ενσωμάτωση με το iOS 18.4 που αναμένεται κάποια στιγμή τον Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι με αυτήν την ενημέρωση θα προστεθεί όλος ο μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης της Apple και στους κατόχους συσκευών της στην Ευρώπη, με υποστήριξη για αρκετές γλώσσες.

Apple's backend has revealed that the next 3rd party iOS-AI integration will be Google Gemini pic.twitter.com/0rIuJhT5Lj