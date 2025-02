Σάλος έχει προκληθεί με αγώνα του MMA: Μοντέλα του Instagram και του OnlyFans ξυλοκοπήθηκαν άγρια από άνδρες μέσα σε δευτερόλεπτα (vid)

Οι FANS του MMA έριξαν πυρά στους διοργανωτές για αγώνα με δύο άνδρες μποξέρ που χτυπούσαν βάναυσα μοντέλα του Instagram και του Only Fans.

Η παράξενη αυτή αναμέτρηση έλαβε χώρα στη Ρουμανία χθες (19/2) το βράδυ και φιλοξενήθηκε από την εταιρεία προώθησης Real Xtreme Fighting.

Το αστέρι του OnlyFans, Alicia Bonita βρέθηκε μαζί με τα μοντέλα Denisa Costea και Maria Adriana στο ρίνγκ και ήρθαν αντιμέτωπες με τους άνδρες μποξέρ Costica Prisecaru και Sebastian Rechinu.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας από τους άνδρες στρίμωξε και έριξε στο πάτωμα την Denisa την στιγμή που, ο συμπαίκτης του έριχνε γροθιές στις άλλες δύο κοπέλες.

2 men vs. 3 Instagram models



How is this legal 😭 pic.twitter.com/4u7idOvZzf