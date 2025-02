Επιτέλους ημερομηνία προβολής για τη δεύτερη σεζόν του The Last of Us

Το The Last of Us: Season 2 έρχεται στο HBO Max στις 13 Απριλίου.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από το τέλος της πρώτης σεζόν για τη σειρά The Last of Us και το εντυπωσιακό show του HBO θα επιστρέψει στις 13 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε επίσης το δίκτυο.

Η δεύτερη σεζόν θα καλύψει μερικά από τα γεγονότα του δεύτερου παιχνιδιού και όχι το σύνολό τους, καθώς με αυτό θα ασχοληθούν οι παραγωγοί στα επόμενα.

Ο δεύτερος κύκλος αποτελείται από 7 επεισόδια, με ένα από αυτά να είναι αρκετά μεγαλύτερο σε διάρκεια.

Μαζί με τους Pedro Pascal (Joel) και Bella Ramsey (Ellie) παίζουν στα νέα επεισόδια οι Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse) και Catherine O’Hara.