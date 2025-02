Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Αθήνα επειδή κατέρρευσε ο πιλότος

Θρίλερ σε πτήση προς Αίγυπτο αφού κατέρρευσε ο πιλότος και προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στην Ελλάδα.

Αεροπλάνο της easyJet πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» επειδή κατέρρευσε ο πιλότος.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση EZY2252 από τη Χουργκάντα της Αιγύπτου προς το Μάντσεστερ, όταν, περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, η επικεφαλής αεροσυνοδός ζήτησε επειγόντως αν υπήρχε γιατρός ανάμεσα στους επιβάτες.

Ο γιατρός που ανταποκρίθηκε κλήθηκε να μεταβεί στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, στον θάλαμο διακυβέρνησης, όπου με έκπληξη διαπίστωσε ότι ο κυβερνήτης της πτήσης είχε καταρρεύσει και χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια.

Μετά από επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου στην Αθήνα, η πτήση άλλαξε πορεία προς το «Ελ. Βενιζέλος», κάνοντας κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, προτού ο συγκυβερνήτης πραγματοποιήσει με ασφάλεια την αναγκαστική προσγείωση. Η πτήση προσγειώθηκε στην Αθήνα χωρίς προβλήματα, με οχήματα έκτακτης ανάγκης να περιμένουν στον διάδρομο προσγείωσης.

