Τρεισήμισι ώρες για μία ταινία: Γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η διάρκεια των νέων παραγωγών του Χόλιγουντ

Tελευταίο παράδειγμα το The Brutalist, με την ταινία να διαρκεί συνολικά 215 λεπτά ή σχεδόν τρεισήμισι ώρες. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό;

Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει κι εσύ ότι οι ταινίες σήμερα δεν είναι πια όπως παλιά. Θυμάσαι τότε που πήγαινες σινεμά, έπαιρνες ένα ποπ κορν μεσαίου μεγέθους και σου έφτανε μέχρι το τέλος της ταινίας; Ε, ξέχνα το. Τώρα, οι ταινίες είναι τόσο μεγάλες που χρειάζεσαι δύο ή τρία μεγάλα ποπ κορν, αλλά ίσως κι ένα διάλειμμα για να τεντωθείς. Τελευταία απόδειξη; Το The Brutalist, η πολυαναμενόμενη ταινία που παίζεται τώρα στους κινηματογράφους και διαρκεί περισσότερο από τρεις ώρες!

Δεν είναι, όμως, η μόνη αφού τα μεγάλα runtime είναι πλέον κανόνας στο Χόλιγουντ και όχι εξαίρεση. Θυμόμαστε άλλωστε παραγωγές όπως το The Irishman ή το Killers of the Flower Moon. Αλλά γιατί οι ταινίες σήμερα μοιάζουν με μαραθωνίους;

Απ' ότι φαίνεται, οι σκηνοθέτες θέλουν να δημιουργήσουν ένα «έπος», όχι απλώς μια ταινία. Έτσι, αν μια ταινία διαρκεί λιγότερο από 2,5 ώρες, είναι απλώς ένα «ευχάριστο φιλμ». Αν όμως ξεπεράσει τις 3 ώρες, τότε το κοινό τις αντιμετωπίζει σαν κάτι πραγματικά σπουδαίο.

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που έχει αλλάξει τα δεδομένα είναι οι streaming πλατφόρμες. Στο παρελθόν, τα στούντιο ήθελαν σύντομες ταινίες για να παίζονται περισσότερες φορές στις αίθουσες. Σήμερα, οι πλατφόρμες δεν έχουν περιορισμούς χρόνου, και όσο πιο πολύ κρατάει μια ταινία, τόσο περισσότερο ασχολείσαι με αυτήν.

Οι μεγάλες ταινίες, ειδικά τα blockbusters, γεμίζουν με έξτρα σκηνές για να ικανοποιήσουν τους φαν. Θες περισσότερη δράση; Περισσότερους διαλόγους; Ένα ακόμα αχρείαστο flashback; Τα έχεις όλα! Επίσης, όσο μεγαλύτερη η διάρκεια, τόσο πιο «σοβαρή» φαίνεται μια ταινία. Θέλεις να διεκδικήσεις Όσκαρ; Δεν γίνεται να είσαι κάτω από 2 ώρες. Μπορεί να είναι και άτυπος κανόνας του Χόλιγουντ αυτός.

Ας μην αφήνουμε απ’ έξω το σενάριο. Σήμερα οι ταινίες είναι αρκετά πιο πολύπλοκες. Έχουμε πολλαπλές αφηγήσεις, διαφορετικές οπτικές, περισσότερους χαρακτήρες και ξαφνικά, αντί για 1,5 ώρα, βρισκόμαστε στις 3 ώρες και ακόμα δεν έχουμε δει το φινάλε. Τα franchises άλλωστε αγαπούν τις μεγάλες διάρκειες γιατί οι fans δεν χορταίνουν. Θες να δεις τον αγαπημένο σου ήρωα ξανά; Θα τον δεις, αλλά μαζί με 40 ακόμα χαρακτήρες που «έπρεπε» να εμφανιστούν.

Είτε σου αρέσουν οι μικρές, δυνατές ταινίες είτε οι 3ωρες κινηματογραφικές εμπειρίες, ένα είναι σίγουρο: η μεγάλη διάρκεια των ταινιών είναι εδώ για να μείνει. Οπότε, πάρε το XL ποπ κορν σου, φόρα τα άνετα ρούχα σου και ετοιμάσου… γιατί η επόμενη ταινία στο σινεμά μάλλον θα διαρκέσει περισσότερο απ’ ότι περίμενες!

Τι λες; Εσύ είσαι υπέρ ή κατά των super-μεγάλων ταινιών;