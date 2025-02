Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έδωσα το πρώτο μου φιλί στα 21 μου χρόνια» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μια διαφορετική συνέντευξη και απάντησε σε προσωπικές ερωτήσεις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Ρότερνταμ (ATP 500) από τον Μπελούτσι, ωστόσο έδωσε μια διαφορετική συνέντευξη μαζί με τους άλλους τέσσερις συμμετέχοντες απαντώντας σε προσωπικές ερωτήσεις.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απάντησε για την ηλικία που έδωσε το πρώτο του φιλί, απαντώντας ότι άργησε λίγο και ότι αυτό έγινε στα 21 σε αντίθεση με τον Ματέο Μπερετίνι που είχε πολύ νωρίτερα την αντίστοιχη εμπειρία, μόλις στα 12 του χρόνια.

Εκτός από αυτό απάντησε και για την ηλικία που ήρθε ο πρώτος του χωρισμός, ο οποίος έγινε το 2019 και όπως τόνισε ήταν πολύ επόδεινος για εκείνον.

It’s a tournament tradition that @Jan_Kooijman discusses some… interesting topics with our stars every year. 😉



Get ready to hear Alcaraz, Tsitsipas, Berrettini and others tell all about their first kiss and heartbreaks. 💋😏💔 #abnamroopen pic.twitter.com/snvBewfckj