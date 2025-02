O πρόεδρος της Κολομβίας πιστεύει ότι η κοκαΐνη είναι παράνομη επειδή παρασκευάζεται στη Λατινική Αμερική

Το πρόβλημα με την κοκαΐνη, σύμφωνα με τον Κολομβιανό πρόεδρος, είναι ότι παράγεται στη Λατινική Αμερική!

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, προκάλεσε και πάλι αντιδράσεις με μια δήλωσή του σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και τις επιπτώσεις των παράνομων ουσιών στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η κοκαΐνη «δεν είναι πιο κακή από το ουίσκι» ενώ τόνισε ότι «η κοκαΐνη είναι παράνομη, γιατί την παρασκευάζουν στη Λατινική Αμερική; Όχι επειδή είναι πιο κακή από το ουίσκι. Αυτό είναι που αναλύουν οι επιστήμονες». Πρόσθεσε ότι αυτό που αποτελεί κρίση δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η φαιντανύλη και όχι η κοκαϊνη: «Αυτό τους σκοτώνει» είπε σε έντονο ύφος.

Οι δηλώσεις του Κολομβιανού προέδρου γίνονται σε μια εποχή που η παραγωγή κοκαΐνης στη Λατινική Αμερική έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με την ειδικό Carolina Sampó του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικών και Τεχνικών Ερευνών (CONICET) της Αργεντινής, η παραγωγή του ναρκωτικού έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

