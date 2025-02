Η μεγαλύτερη metal συναυλία που έγινε ποτέ: Ο Ozzy Osbourne θα επανενωθεί με τους Black Sabbath για την τελευταία του υπόκλιση στο Villa Park!

Ο Όζι Όσμπορν και η υπόλοιπη παρέα του θρυλικού συγκροτήματος δίνουν ραντεβού με το κοινό, στο Μπέρμιγχαμ, την 5η Ιουλίου.

Οι Black Sabbath μόλις ανακοίνωσαν το Back to the Beginning, ένα τελευταίο και απίστευτο συναυλιακό γεγονός, για να τιμήσουν την τελευταία εμφάνιση του Ozzy Osbourne. Όσοι παρευρεθούν στο Villa Park θα δουν την επανένωση των τεσσάρων αρχικών μελών του θρυλικού metal συγκροτήματος μετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στο Villa Park στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Osbourne να σχολιάζει: «Είναι η ώρα μου να πάω πίσω στην Αρχή.... ώρα για να επιστρέψω στον τόπο όπου γεννήθηκα. Πόσο ευλογημένος είμαι που μπορώ να το κάνω με τη βοήθεια των ανθρώπων που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι η πραγματική πατρίδα του metal. Birmingham Forever».

The original @BlackSabbath – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler and Bill Ward – will play for the first time in 20 years. The band will take to the stage to headline BACK TO THE BEGINNING on July 5th at Villa Park.



The all-star event will celebrate the true creators of…