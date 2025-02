Εκκεντρική και τολμηρή εμφάνιση στα Grammy 2025 από την Bianca Censori, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα φλας πάνω της.

Μερικά από τα πιο μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής βρέθηκαν στην 67η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy που πραγματοποιήθηκε στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, των ΗΠΑ.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Kanye West ο οποίος έδωσε το παρών μαζί με την σύντροφό του Bianca Censori. Το ζευγάρι κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, κυρίως λόγο της εμφάνισης της Censori.

Η σύντροφος του ράπερ φορούσε μια μαύρη γούνα που κάλυπτε όλο της το κορμί, ωστόσο όταν την έβγαλε άφησε με ανοιχτό το στόμα όλους τους παρευρισκόμενους. Κι αυτό διότι από μέσα φορούσε ένα διαφανές μίνι φόρεμα χωρίς να έχει καλύψει τα επίμαχα σημεία.

Kanye West has his wife Bianca Censori looking almost completely nude at the Grammy’s 👀 pic.twitter.com/1bGhFTgEFo