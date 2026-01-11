Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας
Έρευνες για ξέπλυμα χρήματος και ναρκωτικά «ξηλώνουν» την ελίτ της Κωνσταντινούπολης.
Σε μια επιχείρηση-μαμούθ -που συγκλονίζει την τουρκική κοινή γνώμη- προχώρησαν οι Αρχές της γειτονικής χώρας και πέρασαν χειροπέδες σε επτά άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Τζαν Γιαμάν.
Ο σταρ, που σημειώνει τεράστια επιτυχία στην Ιταλία με τη σειρά «Sandokan», φέρεται να εμπλέκεται σε μια ευρεία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και παροχής χώρων πορνείας.
