Συνεχίζεται η διαμάχη στους Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν προειδοποίησε τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω δικηγόρων

Το κλίμα στην οικογένεια Μπέκαμ παραμένει τεταμένο, με τον Μπρούκλιν να επιθυμεί να κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τους γονείς του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν κάνει κανένα βήμα πίσω. Η απόφαση να αποστασιοποιηθεί από τους γονείς του και να απορρίψει κάθε ενδεχόμενο επικοινωνίας, φαίνεται πως είναι οριστική και αμετάκλητη. Η κόντρα ανάμεσα στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια και τον Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι πια δεδομένη. Η οικογένεια έχει χωριστεί στα δύο και, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ο 26χρονος έχει θέσει βέτο στους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω των δικηγόρων τους. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τους έχει απαγορεύσει να αναφέρονται σε αυτόν δημόσια - είτε μέσα από αναρτήσεις στα social media είτε μέσα από δηλώσεις τους σε εκπομπές. Κι ενώ ο πραγματικός λόγος της οικογενειακής διαμάχης παραμένει άγνωστος, η ένταση ανάμεσά τους όλο και αυξάνεται.

