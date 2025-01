Συντριβή αεροπλάνου στην Ουάσινγκτον: Σκύλος έσωσε τη ζωή αθλητή καλλιτεχνικού πατινάζ (vid)

Αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ δεν μπήκε στην πτήση λόγω του σκύλου του και σώθηκε η ζωή του.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ένας αθλητής καλλιτεχνικού πατινάζ, αφού λόγω του σκύλου του δεν τον άφησαν να εισέλθει στο αεροπλάνο που λίγες ώρες μετά συνετρίβη και προκάλεσε τον θάνατο σε δεκάδες ανθρώπους.

Ο Jon Maravilla, σύμφωνα με την Daily Mail, είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει με την πτήση, ωστόσο, οι υπεύθυνοι της αεροπορικής εταιρείας του ανακοίνωσαν ότι ο σκύλος του ήταν υπερβολικά μεγάλος για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Έτσι, ο αθλητής αποφάσισε να ταξιδέψει οδικώς.

Το σκηνικό προκάλεσε τον εκνευρισμό του και πόσταρε στο Instagram: «Δεν μου επέτρεψαν να περάσω την πύλη για να επιβιβαστώ στην πτήση. Βγάλτε με από το Κάνσας, παρακαλώ». Αργότερα, ενημέρωσε τους ακολούθους του με την ανάρτηση: «14 ώρες ταξίδι αρχίζει».

Μετά τη συντριβή, ο νεαρός αποκάλυψε ότι στο αεροπλάνο βρίσκονταν τουλάχιστον 14 αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ, μαζί με προπονητές και γονείς. Αν και δεν αποκάλυψε ονόματα, χαρακτήρισε το γεγονός ως «τραγωδία». Οι αθλητές είχαν ταξιδέψει στη Γουιτσιτά για το Αμερικανικό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ, το οποίο διεξήχθη στην Intrust Bank Arena της πόλης την προηγούμενη εβδομάδα.

Dog saved his life: US Figure skater Jon Maravilla avoided boarding the ill-fated plane due to pet restrictions.



During check-in, he was told his dog was too large for a carrier, so Maravilla decided to travel by car.



Serendipity #planecrash #BlackHawk Washington pic.twitter.com/K8oZYXSkAU

— Prime Fact Chronicles (@ChroniclesPrime) January 30, 2025