Η υπογραφή του Τραμπ έγινε viral και όλοι λένε ότι μοιάζει με σεισμογράφημα

Ο πρόεδρος Τραμπ έσπασε... όλα τα ρεκόρ καθώς υπέγραψε ένα σωρό εκτελεστικά διατάγματα την πρώτη ημέρα της θητείας του, με τους χρήστες του διαδικτύου, ωστόσο, να επικεντρώνονται στην περίεργη... υπογραφή του.

Η ορκωμοσία του Τραμπ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (20 Ιανουαρίου) και κατά την πρώτη ημέρα πίσω από το οβάλ γραφείο του εκτιμάται ότι έσπασε τα ρεκόρ υπογράφοντας πάνω από 200 εκτελεστικά διατάγματα!

Τα «εκτελεστικά διατάγματα» (executive orders) δίνουν τη δυνατότητα στον Αμερικανό πρόεδρο να αποφασίζει με συνοπτικές διαδικασίες, παρακάμπτοντας τις μακροχρόνιες διαβουλεύσεις που θα ήταν απαραίτητες για να περάσει η νέα νομοθεσία από το Κογκρέσο.

Αν και ο κόσμος θα έπρεπε να σχολιάζει τα διατάγματα, πολλοί χρήστες των social media στάθηκαν στην υπογραφή του Τραμπ.

President Donald J. Trump's signature looks like a seismic chart. A good shake-up is happening. pic.twitter.com/gNLNAcPePr November 14, 2024

Ο 78χρονος χρησιμοποιεί έναν στυλό Sharpie για να υπογράφει, πράγμα που κάνει την υπογραφή του αρκετά δύσκολη υπόθεση. Σχολιάζοντας την υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, ένα άτομο έγραψε στο Twitter: «Η υπογραφή του Trump είναι τόσο ακανόνιστη όσο και η σκέψη του. Δεν είναι περίεργο που αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο ανισόρροπος».

Trump likes to sign documents with a giant self-branded Sharpie marker. The wide nib gives his jagged, upright signature its trademark weight and power. pic.twitter.com/sYUfg8z5S7 January 20, 2025

Αλλά μια πιο συνηθισμένη σύγκριση είναι ότι η εμβληματική υπογραφή μοιάζει με κάποιο είδος διαγράμματος.

«Η υπογραφή του Τραμπ μοιάζει με διάγραμμα σεισμογράφου», ανέφερε ανέφεραν ένα σωρό χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει με σεισμογράφημα».