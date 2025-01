«Έπεσε» το ChatGPT: Xρήστες καταγράφουν προβλήματα συνδεσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο

Χιλιάδες χρήστες του δημοφιλούς chatbot ChatGPT της OpenAI αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης στην υπηρεσία.

Ένα σωρό χρήστες συρρέουν στο X για να αναφέρουν ότι το ChatGPT είναι προς το παρόν εκτός λειτουργίας. Επί του παρόντος, το ChatGPT εμφανίζει σφάλμα «Bad Gateway» και δυσκολεύεται να ανοίξει τον ιστότοπο.

Η επίσημη σελίδα κατάστασης του OpenAI δείχνει ότι γύρω στις 2.15μμ, η υπηρεσία API του OpenAI επηρεάστηκε και τα τεχνικά προβλήματα άρχισαν να αυξάνονται.

Η OpenAI δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει κανέναν τεχνικό πρόβλημα, αλλά χρήστες από όλο τον κόσμο αναφέρουν προβλήματα τις τελευταίες ημέρες με μια μεγάλη έξαρση των αναφορών γύρω στις 13.30μμ την Πέμπτη.

ChatGPT seems to be down at the moment



Bad gateway - The web server reported a bad gateway error pic.twitter.com/7vqI49AxGw